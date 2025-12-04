Musique de chambre #1 Paray-le-Monial
mardi 16 décembre 2025
Musique de chambre #1
Musée du Hiéron Paray-le-Monial Saône-et-Loire
2025-12-16
2025-12-16
Un concert de musique de chambre dans l’intimité du musée du Hiéron inspiration et émotion au rendez-vous ! Ce concert vous est proposé par les élèves et professeurs du Conservatoire intercommunal Jean Piret. Durée 1h
Entrée libre .
Musée du Hiéron Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 secretariat.conservatoire@legrandcharolais.fr
