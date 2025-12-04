Musique de chambre #1

Musée du Hiéron Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Un concert de musique de chambre dans l’intimité du musée du Hiéron inspiration et émotion au rendez-vous ! Ce concert vous est proposé par les élèves et professeurs du Conservatoire intercommunal Jean Piret. Durée 1h

Entrée libre .

Musée du Hiéron Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 secretariat.conservatoire@legrandcharolais.fr

English : Musique de chambre #1

L’événement Musique de chambre #1 Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-02 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III