Musique de chambre à la Seigneurie Andlau

Musique de chambre à la Seigneurie

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-03-08 16:00:00

2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Concert

Musique de chambre à la Seigneurie

Par l’ensemble Double Face

Anaïs Yvoz, mezzo-soprano

Marie Garnier, cornet à pistons

Kevin Bourdat, violoncelle

Marie Bournisien, harpe

Fascinante par son intelligence, son talent et son humour, Sophie Gail (Paris, 1775-1819) se fait connaître en publiant les partitions de ses romances, qu’elle interprétait ou accompagnait elle-même.

L’ensemble Double Face reprend le flambeau, pour proposer dans ce concert un moment musical charmeur, aux couleurs raffinées et emblématiques de cette musique au féminin. Autour d’une voix de mezzo-soprano, une harpe, un cornet et un violoncelle s’entremêlent et célèbrent ces esprits libres et créatifs, aux fortes personnalités, que furent les femmes musiciennes dans les siècles passés.

Tout public

Les places sont limitées, pensez à réserver. .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

