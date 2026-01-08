Musique de chambre à la Seigneurie Andlau
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
2026-03-08
Par l’ensemble Double Face
Anaïs Yvoz, mezzo-soprano
Marie Garnier, cornet à pistons
Kevin Bourdat, violoncelle
Marie Bournisien, harpe
Fascinante par son intelligence, son talent et son humour, Sophie Gail (Paris, 1775-1819) se fait connaître en publiant les partitions de ses romances, qu’elle interprétait ou accompagnait elle-même.
L’ensemble Double Face reprend le flambeau, pour proposer dans ce concert un moment musical charmeur, aux couleurs raffinées et emblématiques de cette musique au féminin. Autour d’une voix de mezzo-soprano, une harpe, un cornet et un violoncelle s’entremêlent et célèbrent ces esprits libres et créatifs, aux fortes personnalités, que furent les femmes musiciennes dans les siècles passés.
Tout public
Les places sont limitées, pensez à réserver. .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
