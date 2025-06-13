MUSIQUE DE CHAMBRE Alexandre Kantorow, piano Amiens

MUSIQUE DE CHAMBRE Alexandre Kantorow, piano

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Génie et prouesses

Le monde du piano regorge de lauréats prestigieux. En 2019, le mythique Concours Tchaïkovski couronne un Français de 22 ans : Alexandre Kantorow. Depuis, le pianiste enchaîne les scènes du monde entier. Spécialement pour Amiens, il réunit autour de lui les musiciens les plus brillants de sa génération pour un programme Ravel, Enesco et Poulenc. La Sonate posthume de Ravel met en lumière les aigus du violon de Pierre Fouchenneret. Amaury Viduvier répond avec la Sonate pour clarinette de Poulenc, vive et enlevée. Enesco ouvre la soirée avec son Quatuor pour piano et cordes : un moment de pure complicité et d’excellence.

PROGRAMME

Maurice Ravel Sonate Nº 1 Posthume

Georges Enesco Quatuor avec piano Nº 1, op.16

Francis Poulenc Sonate pour clarinette et piano, FP184

TARIF 3 · 8 À 30€

DURÉE · 1H30

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

English :

Genius and prowess

The piano world is full of prestigious prizewinners. In 2019, the legendary Tchaikovsky Competition crowned a 22-year-old Frenchman: Alexandre Kantorow. Since then, the pianist has been performing on stages the world over. Especially for Amiens, he has gathered around him the most brilliant musicians of his generation for a program of Ravel, Enesco and Poulenc. Ravel’s posthumous Sonata highlights the high notes of Pierre Fouchenneret’s violin. Amaury Viduvier responds with Poulenc’s lively Clarinet Sonata. Enesco opens the evening with his Quartet for Piano and Strings: a moment of pure complicity and excellence.

PROGRAM

Maurice Ravel Sonate Nº?1 Posthume

Georges Enesco Piano Quartet No.1, Op.16

Francis Poulenc Sonata for clarinet and piano, FP184

RATE 3 8 TO 30?

DURATION 1H30

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Genialität und Meisterleistungen

Die Welt des Klaviers ist voll von prestigeträchtigen Preisträgern. Im Jahr 2019 krönt der legendäre Tschaikowsky-Wettbewerb einen 22-jährigen Franzosen: Alexandre Kantorow. Seitdem ist der Pianist auf den Bühnen der Welt zu Hause. Speziell für Amiens versammelt er die brillantesten Musiker seiner Generation um sich, um ein Programm mit Ravel, Enesco und Poulenc zu spielen. Ravels posthume Sonate bringt die hohen Töne der Violine von Pierre Fouchenneret zum Leuchten. Amaury Viduvier antwortet mit Poulencs Klarinettensonate, die lebhaft und schwungvoll ist. Enesco eröffnet den Abend mit seinem Quartett für Klavier und Streicher: ein Moment der reinen Komplizenschaft und der Exzellenz.

PROGRAMM

Maurice Ravel Sonate Nr. 1 Posthum

Georges Enesco Klavierquartett Nr. 1, op.16

Francis Poulenc Sonate für Klarinette und Klavier, FP184

TARIF 3 8 BIS 30?

DAUER 1 STUNDE 30 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Genio e bravura

Il mondo del pianoforte è pieno di vincitori di premi prestigiosi. Nel 2019, il leggendario Concorso Tchaikovsky ha incoronato un francese di 22 anni: Alexandre Kantorow. Da allora, il pianista si è esibito sui palcoscenici di tutto il mondo. In particolare per Amiens, ha riunito i più brillanti musicisti della sua generazione per un programma di Ravel, Enesco e Poulenc. La Sonata postuma di Ravel mette in risalto gli acuti del violino di Pierre Fouchenneret. Amaury Viduvier risponde con la vivace sonata per clarinetto di Poulenc. Enesco apre la serata con il suo Quartetto per pianoforte e archi: un momento di pura complicità ed eccellenza.

PROGRAMMA

Maurice Ravel Sonata n. 1 postuma

Georges Enesco Quartetto per pianoforte e orchestra n. 1, op. 16

Francis Poulenc Sonata per clarinetto e pianoforte, FP184

TARIFFA 3 DALLE 8 ALLE 30?

DURATA 1H30

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Genio y proeza

El mundo del piano está lleno de prestigiosos galardonados. En 2019, el legendario Concurso Chaikovski coronó a un francés de 22 años: Alexandre Kantorow. Desde entonces, el pianista ha actuado en escenarios de todo el mundo. Especialmente para Amiens, ha reunido a los músicos más brillantes de su generación para un programa de Ravel, Enesco y Poulenc. La Sonata póstuma de Ravel resalta las notas agudas del violín de Pierre Fouchenneret. Amaury Viduvier responde con la animada sonata para clarinete de Poulenc. Enesco abre la velada con su Cuarteto para piano y cuerdas: un momento de pura complicidad y excelencia.

PROGRAMA

Maurice Ravel Sonata nº 1 Póstuma

Georges Enesco Cuarteto para piano nº 1, op.16

Francis Poulenc Sonata para clarinete y piano, FP184

RITMO 3 8 A 30?

DURACIÓN 1H30

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

