Musique de Chambre Alors on danse ! Châteauroux

Musique de Chambre Alors on danse !

Rue Paul-Louis Courier Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

La Chapelle des Rédemptoristes accueille le conservatoire de Châteauroux pour un concert de musique de chambre.

Avec Nathalie Charmoy au violoncelle, Thomas Chedal Bornu à l’accordéon, Ruzana Muzellier-Laurent au piano et Christophe Brugère pour la présentation.

Billets à retirer au conservatoire, situé place Monestier. 5 .

Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70 secretariat.conservatoire@chateauroux-metropole.fr

