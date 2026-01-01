Musique de Chambre Alors on danse ! Châteauroux
La Chapelle des Rédemptoristes accueille le conservatoire de Châteauroux pour un concert de musique de chambre.
Avec Nathalie Charmoy au violoncelle, Thomas Chedal Bornu à l’accordéon, Ruzana Muzellier-Laurent au piano et Christophe Brugère pour la présentation.
Billets à retirer au conservatoire, situé place Monestier. 5 .
Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70 secretariat.conservatoire@chateauroux-metropole.fr
