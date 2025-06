Musique de Chambre Audition Jeunes Talents – Nancy 19 juin 2025 18:30

Meurthe-et-Moselle

Musique de Chambre Audition Jeunes Talents 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Toute la Métropole du Grand Nancy vibre au rythme estival !

Guinguettes rafraîchissantes, vidéo-mapping monumental, concerts exceptionnels, expositions étonnantes, visites patrimoniales et moments de détente autour des piscines, l’été se vit à Nancy et dans sa Métropole.

Du duo au quintette, les grands élèves des classes de musique de chambre du conservatoire interprètent des pièces du répertoire de musique de chambre, classique ou contemporain.Tout public

0 .

1 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage tours and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive and well in Nancy and its Metropole.

From duos to quintets, top students from the Conservatoire?s chamber music classes perform pieces from the classical and contemporary chamber music repertoire.

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

Vom Duo bis zum Quintett interpretieren die großen Schüler der Kammermusikklassen des Konservatoriums Stücke aus dem klassischen und zeitgenössischen Kammermusikrepertoire.

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax intorno alle piscine: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Dai duo ai quintetti, i migliori studenti delle classi di musica da camera del Conservatorio eseguono brani del repertorio cameristico classico e contemporaneo.

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas al patrimonio y momentos de relax alrededor de las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

De dúos a quintetos, los mejores alumnos de las clases de música de cámara del Conservatorio interpretan piezas del repertorio de música de cámara clásica y contemporánea.

L’événement Musique de Chambre Audition Jeunes Talents Nancy a été mis à jour le 2025-06-11 par DESTINATION NANCY