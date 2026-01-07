MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC PROQUARTET Le Pavillon de la Sirène de Paris PARIS 14

ProQuartet-CEMC propose une saison francilienne de scènes ouvertes à destination des amateurs de musique de chambre, en partenariat avec différentes salles de spectacle : c’est l’occasion de se produire devant un public !

Au Pavillon de la Sirène de Paris, les vents seront mis à l’honneur: trois ensembles amateurs de musique de chambre vous présenteront leur travail de l’année.

ProQuartet-CEMC propose une saison francilienne de scènes ouvertes à destination des amateurs de musique de chambre, en partenariat avec différentes salles de spectacle : c’est l’occasion de se produire devant un public !

Le vendredi 27 mars 2026

de 20h00 à 21h15

gratuit

Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T22:15:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T21:15:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène de Paris 20 rue Dareau 75014 PARIS 14

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/musique-de-chambre-avec-proquartet +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



Afficher la carte du lieu Le Pavillon de la Sirène de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

