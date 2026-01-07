MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC PROQUARTET Le Pavillon de la Sirène de Paris PARIS 14
MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC PROQUARTET Le Pavillon de la Sirène de Paris PARIS 14 vendredi 27 mars 2026.
ProQuartet-CEMC propose une saison francilienne de scènes ouvertes à destination des amateurs de musique de chambre, en partenariat avec différentes salles de spectacle : c’est l’occasion de se produire devant un public !
Au Pavillon de la Sirène de Paris, les vents seront mis à l’honneur: trois ensembles amateurs de musique de chambre vous présenteront leur travail de l’année.
Le vendredi 27 mars 2026
de 20h00 à 21h15
gratuit
Participation libre
Tout public.
Le Pavillon de la Sirène de Paris 20 rue Dareau 75014 PARIS 14
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/musique-de-chambre-avec-proquartet +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene
