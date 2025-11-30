Musique de Chambre Il était une fois… Châteauroux

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rue Paul-Louis Courier Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Dimanche 2025-11-30
Le Conservatoire de Châteauroux vous propose un concert de musique de chambre à la Chapelle des Rédemptoristes.
Xavier Bouchet, hautbois Florence Desmaumont, flûte Sandrine Chenuet, basson –
Élodie Georget, cor Loïc Loisel, clarinette Christophe Brugère, présentation
Billets à retirer au Conservatoire, place Monestier. 5  .

Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70  secretariat.conservatoire@chateauroux-metropole.fr

English :

The Conservatoire de Châteauroux presents a chamber music concert at the Chapelle des Rédemptoristes.

German :

Das Konservatorium von Châteauroux lädt Sie zu einem Kammermusikkonzert in der Chapelle des Rédemptoristes ein.

Italiano :

Il Conservatorio di Châteauroux presenta un concerto di musica da camera presso la Chapelle des Rédemptoristes.

Espanol :

El Conservatorio de Châteauroux presenta un concierto de música de cámara en la Chapelle des Rédemptoristes.

