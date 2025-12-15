Musique de chambre rue du Port Le Mans
Musique de chambre rue du Port Le Mans dimanche 8 février 2026.
Musique de chambre
rue du Port Chapelle de l’Oratoire Le Mans Sarthe
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Dans le cadre de la saison des Concerts du Mans ADORAMUS.
Concert symphonique avec l’orchestre des Concerts du Mans dirigé par Dominique Fanal.
BEETHOVEN
Sonate pour violon et piano Le Printemps
MYASKOWSKY
Sonate pour violoncelle et piano n°1
SCHUBERT
Quintette La Truite
Avec
Jeffrey NAU, piano Vinh PHAM, violon
Claudine CHRISTOPHE, alto Olivier LEDRU, violoncelle
Mauricio ROMERO ALBARRACIN, contrebasse
Plein tarif 23 € ;
Étudiants, chômeurs 15 €.
Gratuit aux moins de 14 ans.
RDV le dimanche 8 février 2026 à 18h, Chapelle de l’Oratoire.
Réservations à l’Office du Tourisme, à la Librairie Thuard et sur Helloasso. .
rue du Port Chapelle de l’Oratoire Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
English :
As part of the Le Mans ADORAMUS concert season.
L’événement Musique de chambre Le Mans a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Le Mans