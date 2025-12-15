Musique de chambre rue du Port Le Mans

Musique de chambre rue du Port Le Mans dimanche 8 février 2026.

Musique de chambre

rue du Port Chapelle de l’Oratoire Le Mans Sarthe

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 18:00:00
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

Dans le cadre de la saison des Concerts du Mans ADORAMUS.
Concert symphonique avec l’orchestre des Concerts du Mans dirigé par Dominique Fanal.

BEETHOVEN
Sonate pour violon et piano Le Printemps

MYASKOWSKY
Sonate pour violoncelle et piano n°1

SCHUBERT
Quintette La Truite

Avec
Jeffrey NAU, piano Vinh PHAM, violon
Claudine CHRISTOPHE, alto Olivier LEDRU, violoncelle
Mauricio ROMERO ALBARRACIN, contrebasse

Plein tarif 23 € ;
Étudiants, chômeurs 15 €.
Gratuit aux moins de 14 ans.

RDV le dimanche 8 février 2026 à 18h, Chapelle de l’Oratoire.

Réservations à l’Office du Tourisme, à la Librairie Thuard et sur Helloasso.   .

rue du Port Chapelle de l’Oratoire Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

English :

As part of the Le Mans ADORAMUS concert season.

