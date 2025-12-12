Musique de chambre Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 18:30 –

Gratuit : oui Tout public

Concert en partenariat avec le Conservatoire de NantesLes élèves du département Musique de chambre du Conservatoire investissent les lieux pour vous proposer un concert sur la thématique de La Folle Journée 2026 : les fleuves.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/