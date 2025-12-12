Musique de chambre Médiathèque Jacques Demy Nantes
Musique de chambre Médiathèque Jacques Demy Nantes mardi 27 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 18:30 –
Gratuit : oui Tout public
Concert en partenariat avec le Conservatoire de NantesLes élèves du département Musique de chambre du Conservatoire investissent les lieux pour vous proposer un concert sur la thématique de La Folle Journée 2026 : les fleuves.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/