MUSIQUE DE CHAMBRE ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens

MUSIQUE DE CHAMBRE ORCHESTRE DE PICARDIE

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 18€
18

Tarif réduit adulte

26 novembre 2025, 19h30
fin : 2025-11-26

2025-11-26

Sextuor à cordes Johannes Brahms (1833-1897)

Compositeur, pianiste et chef d’orchestre allemand né à Hambourg, il est l’un des musiciens les plus importants de la période romantique. Il a composé son premier sextuor à cordes en 1860, joué à Hanovre et Leipzig.

mercredi 26 à 19h30

Tarif B 18  .

2 place Léon Gontier, Amiens 80000, Somme, Hauts-de-France
+33 3 22 97 79 79 

