MUSIQUE DE CHAMBRE ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens

MUSIQUE DE CHAMBRE ORCHESTRE DE PICARDIE
2 place Léon Gontier Amiens
Tarif : 18€
18
Tarif réduit adulte
26 novembre 2025 19:30
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Sextuor à cordes Johannes Brahms (1833-1897)
Compositeur, pianiste et chef d’orchestre allemand né à Hambourg, il est l’un des musiciens les plus importants de la période romantique. Il a composé son premier sextuor à cordes en 1860, joué à Hanovre et Leipzig.
mercredi 26 à 19h30
Tarif B 18 .
2 place Léon Gontier Amiens 80000
