Musique de chambre – Récital d’étudiants du CRR de Boulogne-Billancourt Maison Heinrich Heine Paris

Programme :

Dario Caporuscio | Marcela Riquelme | Beatriz Faleiros de Sousa | Coordination : Valérie Balssa

Ensemble de 10 guitares

Philipp Glass (* 1937) : Opening et Étude n°1 pour piano (Arr. Antoine Fougeray)

L’HOSTIS Simon / BEN SOUSSAN Léna /

FABRY Lysa / RODRIGUEZ Richard / ADAM Alexandre / CHALUPCZAK Baptiste /

DERVILLE Gatien / CRESTEY Dorian / GUO Yi / BOITON LEDENKO Mikhaïl /

LIMOUSI Loïs / BRELMAN Aurore

Lieder

Franz Schubert (1797-1828) : Nacht und Traüme op.43 n•2 ; Ganymed op.13 n•3

Georges Enescu (1881-1955) : Deux mélodies op. 15 (Changeons propos, c’est trop chanté d’amours… ; Du confict en douleur)

Ekaterina Avertin, piano

Lev Sennikov, chant

Quintette avec piano

Robert Schumann (1810-1856) : Quintette avec piano (les 2 1ers mouvements)

Boris Bonn, piano

Malia-Ana, violon 1

Laure Sichel, violon 2

Luca, alto

Claire Aubry, violoncelle

Étape « hors les murs » dans le cadre de leur cursus de formation, les étudiants actuels des classes de musique de chambre et d’instruments du CRR de Boulogne-Billancourt viennent communiquer au public de Maison Heinrich Heine leur savoir-faire et leur passion.

Le dimanche 01 février 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit sous condition

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-01T18:00:00+01:00

fin : 2026-02-01T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-01T17:00:00+02:00_2026-02-01T19:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://urls.fr/sAwAGe https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

