Musique de chambre – Récital d’étudiants du CRR de Boulogne-Billancourt Maison Heinrich Heine Paris
Musique de chambre – Récital d’étudiants du CRR de Boulogne-Billancourt Maison Heinrich Heine Paris dimanche 1 février 2026.
Programme :
Dario Caporuscio | Marcela Riquelme | Beatriz Faleiros de Sousa | Coordination : Valérie Balssa
Ensemble de 10 guitares
Philipp Glass (* 1937) : Opening et Étude n°1 pour piano (Arr. Antoine Fougeray)
L’HOSTIS Simon / BEN SOUSSAN Léna /
FABRY Lysa / RODRIGUEZ Richard / ADAM Alexandre / CHALUPCZAK Baptiste /
DERVILLE Gatien / CRESTEY Dorian / GUO Yi / BOITON LEDENKO Mikhaïl /
LIMOUSI Loïs / BRELMAN Aurore
Lieder
Franz Schubert (1797-1828) : Nacht und Traüme op.43 n•2 ; Ganymed op.13 n•3
Georges Enescu (1881-1955) : Deux mélodies op. 15 (Changeons propos, c’est trop chanté d’amours… ; Du confict en douleur)
Ekaterina Avertin, piano
Lev Sennikov, chant
Quintette avec piano
Robert Schumann (1810-1856) : Quintette avec piano (les 2 1ers mouvements)
Boris Bonn, piano
Malia-Ana, violon 1
Laure Sichel, violon 2
Luca, alto
Claire Aubry, violoncelle
Étape « hors les murs » dans le cadre de leur cursus de formation, les étudiants actuels des classes de musique de chambre et d’instruments du CRR de Boulogne-Billancourt viennent communiquer au public de Maison Heinrich Heine leur savoir-faire et leur passion.
Le dimanche 01 février 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit sous condition
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-01T18:00:00+01:00
fin : 2026-02-01T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-01T17:00:00+02:00_2026-02-01T19:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://urls.fr/sAwAGe https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine
Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire