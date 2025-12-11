Musique de chambre : Schumann Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Salle Gabriel Fauré

Les élèves en double cursus des classes de violon et piano jouent des duos de Schumann

Le samedi 21 mars 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

