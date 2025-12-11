Musique de chambre : Schumann Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Musique de chambre : Schumann Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS samedi 21 mars 2026.

Salle Gabriel Fauré

Les élèves en double cursus des classes de violon et piano jouent des duos de Schumann
Le samedi 21 mars 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid  75008 PARIS
