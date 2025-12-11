Musique de chambre : Schumann Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Musique de chambre : Schumann Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS samedi 21 mars 2026.
Salle Gabriel Fauré
Les élèves en double cursus des classes de violon et piano jouent des duos de Schumann
Le samedi 21 mars 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
