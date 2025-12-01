Musique de chambre – Trio Uhde-Mosch Maison Heinrich Heine Paris

♫ Joseph Haydn (1732–1809)

Trio n° 1 en sol majeur, op. 82, n° 2, Hob. XV:25

♫ Fanny Hensel (1805-1847)

Sonata of fantasia : Andante doloroso



– pour violoncelle et piano

♫ Clara Schumann (1819-1896)

Romance n°1 op. 22 : Andante molto



– pour violon et piano

♫ Robert Schumann (1810-1856)

Fantasiestücke, op. 88

♫ Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Trio op. 70, n°1, « Geistertrio »

Katharina Uhde | violon

Sanja Uhde | violoncelle

Judith Mosch | piano

Un voyage musical de Haydn à Beethoven, interprété par le Trio Uhde-Mosch.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 17h00 à 18h30

payant

Participation aux frais :

De 4 à 7 euros.

Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

