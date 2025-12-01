Musique de chambre – Trio Uhde-Mosch Maison Heinrich Heine Paris
Musique de chambre – Trio Uhde-Mosch Maison Heinrich Heine Paris dimanche 14 décembre 2025.
♫ Joseph Haydn (1732–1809)
Trio n° 1 en sol majeur, op. 82, n° 2, Hob. XV:25
♫ Fanny Hensel (1805-1847)
Sonata of fantasia : Andante doloroso
– pour violoncelle et piano
♫ Clara Schumann (1819-1896)
Romance n°1 op. 22 : Andante molto
– pour violon et piano
♫ Robert Schumann (1810-1856)
Fantasiestücke, op. 88
♫ Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trio op. 70, n°1, « Geistertrio »
▂▂▂
Katharina Uhde | violon
Sanja Uhde | violoncelle
Judith Mosch | piano
Un voyage musical de Haydn à Beethoven, interprété par le Trio Uhde-Mosch.
Le dimanche 14 décembre 2025
de 17h00 à 18h30
payant
Participation aux frais :
De 4 à 7 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-14T18:00:00+01:00
fin : 2025-12-14T19:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-14T17:00:00+02:00_2025-12-14T18:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/12-decembre/duos-et-trios-avec-piano https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine