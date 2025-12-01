Musique de Fëte Malsaines La Station – Gare des Mines Paris-18E-Arrondissement

L’union de nos esprits démons de minuit servira l’orga d’un espace pour libérer les tensions. Une bonne tranche de danse en famille choisie entre deux fêtes et sans buche qui passe mal.

Se célébrer, danser, s’aimer, on se transforme en une masse mouvante et suante.

Une masse organique, une boule d’énergies positives et de love.

Une masse qu’on arrête pas. Le peuple, la danse, tout ça.

Réveillons-nous les copaines ! Ça fera passer l’hiver.

MUSIQUE MALSAINES

@harey.ize b2b @mariakalasch

@babmnd b2b @kasbahofficiel

@talesandahlam (live)

DANSE MALSAINES

@quisume

@lespanteuse

@a.ssi.ral

Les p’tits sheitans, on vous annonce la partouf entre Musique de Fête et Soeurs Malsaines ! Les deux teams s’unissent pour une nuit super méga malicieuse à La Station le 27 décembre.

Le samedi 27 décembre 2025

de 00h00 à 07h00

payant

14,85 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-27T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-28T08:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-27T00:00:00+02:00_2025-12-27T07:00:00+02:00

La Station – Gare des Mines 29 Avenue de la Porte d’Aubervilliers 75018 Paris-18E-Arrondissement



