Musique de films d’animation japonais Céré-la-Ronde
Musique de films d’animation japonais Céré-la-Ronde samedi 28 mars 2026.
Musique de films d’animation japonais
Céré-la-Ronde Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Musique de films d’animation japonais le samedi 28 mars 2026 à 20h30 à la salle des fête de Céré-la-Ronde. Entrée libre. Concert d’orchestre d’harmonie avec l’Orchestre d’Harmonie de Bléré, l’Orchestre Intercommunal des Jeunes du Val de Cher et l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Pierre-des-Corps.
Musique de films d’animation japonais le samedi 28 mars 2026 à 20h30 à la salle des fête de Céré-la-Ronde. Entrée libre. Concert d’orchestre d’harmonie avec l’Orchestre d’Harmonie de Bléré, l’Orchestre Intercommunal des Jeunes du Val de Cher et l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Pierre-des-Corps. .
Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 23 61
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English :
Music from Japanese animated films on Saturday March 28, 2026 at 8:30pm at the Céré-la-Ronde village hall. Free admission. Concert by the Orchestre d’Harmonie de Bléré, the Orchestre Intercommunal des Jeunes du Val de Cher and the Orchestre d’Harmonie de Saint-Pierre-des-Corps.
L’événement Musique de films d’animation japonais Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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