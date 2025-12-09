Musique de films – Rythmes cuivrés – LE MINOTAURE Vendome

Musique de films – Rythmes cuivrés – LE MINOTAURE Vendome mardi 9 décembre 2025.

Musique de films – Rythmes cuivrés Début : 2025-12-09 à 20:30. Tarif : – euros.

L’HECTARE – TERRITOIRE VENDOMOIS PRÉSENTE : Musiques de films – Rythmes Cuivrés / LES CUIVRES ET PERCUSSIONS DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE – OPERA DE TOURSPublic : Tout public dès 8 ansDurée : 1h50La musique et le cinéma ont une histoire commune grâce à des réalisateurs inspirés par le répertoire classique ou des compositeurs de musiques de films. Ce soir, quinze cuivres et percussions de l’Orchestre symphonique de la Région Centre-Val de Loire et le chœur de l’Opéra de Tours se retrouvent pour honorer l’histoire du 7e Art ! Avec une mise en espace et une scénographie originale, les musiciens traversent les siècles et revisitent les compositions d’une vingtaine de chefs-d’œuvre cinématographiques. Le programme est réjouissant : Les Demoiselles de Rochefort, Cyrano de Bergerac, Taxi Driver, Manon des Sources, Rocky, Le Bon, la Brute et le Truand… et tant d’autres ! Succès phénoménal pour les premières représentations à l’Opéra de Tours, ce concert de musiques de films promet d’être joyeux et ludique !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE MINOTAURE 8 RUE CESAR DE VENDOME 41100 Vendome 41