Musique de la Légion étrangère Théâtre Comoedia Aubagne

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 17h. Théâtre Comoedia Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Ambassadrice de l’Armée de Terre et de la Légion étrangère, la Musique fait rayonner le patrimoine musical que sont les chants et marches de la Légion. Elle parcourt la France et se produit même à l’étranger.

La musique de la Légion étrangère est originale à plus d’un titre par son recrutement d’abord, car ses légionnaires musiciens sont issus des cinq continents et ont fréquenté les conservatoires les plus prestigieux de la planète ; par son répertoire éclectique ensuite, mêlant marches traditionnelles de la Légion étrangère, reflets des vertus légionnaires, mais également airs d’opéras, ouvertures ou pots-pourris.



Alors, oui, il y a le traditionnel boudin, mais le répertoire va bien au-delà, de l’ouverture de Carmen, Sinatra in concert, At World’s End… .

Théâtre Comoedia Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 88

English :

As ambassadors for the French Army and the Foreign Legion, the Band promotes the musical heritage of the Legion?s songs and marches. It travels throughout France and even performs abroad.

German :

Als Botschafterin der Armée de Terre und der Fremdenlegion bringt die Musique das musikalische Erbe der Legionslieder und -märsche zur Geltung. Sie reist durch ganz Frankreich und tritt sogar im Ausland auf.

Italiano :

In qualità di ambasciatori dell’Esercito francese e della Legione Straniera, la Banda promuove il patrimonio musicale delle canzoni e delle marce della Legione. Viaggia in tutta la Francia e si esibisce anche all’estero.

Espanol :

Como embajadora del Ejército francés y de la Legión Extranjera, la Banda promueve el patrimonio musical de las canciones y marchas de la Legión. Viaja por toda Francia e incluso actúa en el extranjero.

