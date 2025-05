Musique de l’Inde du Nord : duo Sarangi et Tabla – Cosmopolis Nantes, 24 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 20:00 – 21:30

Gratuit : non Tarifs : 13/10 euros / Renseignements et réservations : alexisweisger@hotmail.com, Tél. 07 81 38 87 66 / Billetterie : https://urlr.me/U5NChg

L’association Uthana reçoit Nabeel Khan, excellent joueur du très rare sarangi d’Inde du Nord. Il sera accompagné à la percussion Tabla, aux harmoniques riches et aux basses profondes, par Alexis Weisgerber.Le sarangi, datant de plus de 1000 ans, est un instrument traditionnel à archet, le plus proche de la voix humaine. Son expressivité lui a valu ce nom, qui signifie cent couleurs. NABEEL KHANPetit-fils du maestro Ustad Sabri Khan, Nabeel Khan est le plus jeune joueur de sarangi (8? génération), et appartient à la Moradabad Sainia Gharana (dont les origines remontent au 15? siècle, à la cour de l’empereur Akbar).Nabeel Khan se distingue par son approche novatrice et son engagement à préserver la tradition, ainsi qu’à étendre sa portée à travers divers genres musicaux et sur les scènes internationales. ALEXIS WEISGERBERAlexis Weisgerber commence les tablas il y a 20 ans à Kolkata auprès de Nimai Das, un joueur expérimenté du style de Bénarès particulièrement connu pour son jeu de basse et son travail rythmique… après 5 ans passés à ses côtés il part approfondir sa quête de musique auprès auprès de Shubh Maharaj, représentant du style expressif et poétique de Bénarès.Il découvre le pakhawaj en 2011 et apprend d’abord avec Srikant Mishra de Bénarès quelques mois avant de suivre l’enseignement de Mohan Shyam Sharma à Delhi.Il a accompagné de nombreux artiste de musiques (Khayal, Dhrupad) et danses (Kathak, Odissi) indiennes. A Nantes, il joue et enseigne les tablas et le pakhawaj au sein de l’association Uthana, et fait partie du trio de musique du monde Milendall.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr