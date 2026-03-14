Musique de l’Inde du Sud – Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 20:00 –

Gratuit : non De 6 à 30€ Retrouvez le détail des tarifs Tout public

Acteur, écrivain et danseur, Raghunath Manet est aussi un virtuose de la vînâ, instrument emblématique de la musique carnatique, qu’il pratique avec ferveur, et toute l’imagination d’un authentique compositeur.Pour ce natif de Pondichéry, la musique est, tout comme la danse bharata natyam, qu’il continue de pratiquer et d’enseigner, un art d’essence divine qu’il convient d’aborder avec autant de spiritualité que de science. Comme avant lui l’Indien du Nord Ravi Shankar, il sait aussi allier la défense d’une haute tradition et l’ouverture aux musiques populaires ou savantes d’aujourd’hui, une ouverture qu’il a expérimentée naguère avec des artistes tels que Gilberto Gil, Didier Lockwood ou Richard Galliano.Représentation :Mardi 12 mai – 20h

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

02 40 69 77 18 https://www.angers-nantes-opera.com/musique-de-l-inde-du-sud



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