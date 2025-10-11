Musique de l’Inde : Surbahar et Pakhawaj Maison spirituelle Nantes

Musique de l’Inde : Surbahar et Pakhawaj Maison spirituelle Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:00 –

Gratuit : non 15 € / 20 € 15 € normal / 20 € soutien Réservation : helloasso.com/associations/uthana/evenements/musique-de-l-inde-surbahar-et-pakhawaj Tout public

Musique de l’Inde : Surbahar (sitar basse) et percussion Pakhawaj Le Dhrupad est la forme la plus ancienne de la musique classique de l’Inde du Nord. Ce genre musical, qui a connu son épanouissement au 16e siècle, est un art vocal improvisé rare et subtil explorant la finesse des micro-tons, la richesse émotionnelle des Ragas, entités mélodiques caractéristiques de la musique d’Inde du Nord. Pandit Pushparaj Koshti est un éminent musicien indien, reconnu et respecté pour son art et sa maîtrise du Surbahar (famille du Sitar). L’un des fervents disciples de Ustad Zia Mohiuddin Dagar, le célèbre joueur de Rudra Veena, héritier de la lignée des Dagar, musiciens de père en fils depuis le XIe siècle. Il sera accompagné au Pakhawaj, percussion aux harmoniques riches et aux basses profondes, par Alexis Weisgerber, basé à Nantes et spécialiste des percussions d’Inde du Nord (tabla et pakhawaj) qu’il enseigne au sein de l’association Uthana.

Maison spirituelle Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/uthana/evenements/musique-de-l-inde-surbahar-et-pakhawaj