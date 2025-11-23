Musique de Mongolie Théâtre Mandapa Paris Dimanche 23 novembre, 18h00 20/15/10

Shagan – Guzheng (Harpe à plat), chant diphonique, flûtes Matthieu Lecoq – Morin khuur (Violon mongol) chant diphonique

Le jeu virtuose de Vladislav SHAGAN change d’une manière étonnante le cadre traditionnel de la récéption de guzheng. Vladislav Shagan ne met pas de limites dans sa création musicale. L’expérience acquise dans sa culture bulgare indigène et dans les cultures des peuples du monde est finement entrelacée avec le monde numérique et fait naitre année après année cette sonorité unique.

On entend le guzheng s’entrelacer avec le chant, la percussion, les flutes et autres instruments de musique dans une belle combinaison de world music, du néoclassique et de l’ethno-fusion. L’idée principale est la fusion : de l’est et de l’ouest, de la beauté et de la grace, de la tendresse et de la rigueur, du son fin avec des vibrations profondes de l’instrument très ancien qu’est le guzheng.

Après un 2ᵉ Prix au Concours Général de musique, une Licence de Piano et de Violoncelle au Pôle supérieur Paris Boulogne-Billancourt, de Musicologie à la Sorbonne IV et d’Accompagnement Chorégraphique, Matthieu Lecoq obtient son Master d’improvisation dans la classe de Jean-François Zygel au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Passionné par les musiques du monde et l’improvisation, il joue souvent avec des musiciens traditionnels de différents pays (Cameroun, Iran, Australie, Japon, Vietnam…).

Sa pratique du chant mongole et de la guimbarde ainsi que ses six tournées en Chine (Pékin, Shanghai, Shijiazhuang, Tianjin, Qingtao, Nanjing, Nanchang, Chengdu, Meishan, Guangzhou, Foshan, Shenzhen, Zhuhai, Zhenjiang…) lui ont permis de collaborer plus particulièrement avec des musiciens traditionnels mongols et chinois. Il fait maintenant partie de l’orchestre chinois de Paris et a obtenu un 2ᵉ prix au concours international d’Ingolstadt de Vièle à tête de cheval mongol.

