[Musique] Découverte d’un instrument le hautbois Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

[Musique] Découverte d’un instrument le hautbois

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Le hautbois est un instrument de musique à vent de la famille des bois, reconnu pour son timbre riche et expressif. I l joue un rôle essentiel dans de nombreux ensembles, allant des orchestres classiques aux formations de musique de chambre, et même dans certaines musiques folkloriques. Il se joue en soufflant dans l’anche double, ce qui fait vibrer le roseau et produit le son. L’articulation et le contrôle de la respiration sont cruciaux pour un jeu expressif. Dans l’orchestre, il est souvent chargé de lignes mélodiques poignantes et émouvantes. Des compositeurs célèbres comme Mozart, Bach et Strauss ont écrit des concertos et des solos pour cet instrument.

Avec Loana Noël, professeure de hautbois et la participation des élèves des classes de hautbois de l’Ecole municipale de Musique de Tarnos.

Tout public.

Entrée libre.

RDV à 17h.

Durée 30 minutes. .

