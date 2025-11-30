Musique des Andes OPAKUNA Auditorium Espace culturel Terraqué Carnac

Musique des Andes OPAKUNA

Auditorium Espace culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:30:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-30

OPAKUNA est un groupe de cinq bretons venus d’horizons divers, réunis depuis quelques décennies par la passion de la musique. Andine. Ils revisitent les sons, les rythmes et chants populaires de l’Argentine, de la Bolivie, de l’Equateur et du Pérou. Ce spectacle musical est une découverte pittoresque et colorée de l’Amérique du Sud et vous replongera dans la fièvre de la flûte indienne qui a envahi la France dans les années 1970… .

Auditorium Espace culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musique des Andes OPAKUNA Carnac a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon