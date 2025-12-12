Musique des balkans et danse par le Ciorbalkan Orkestra Musée Maurepas Rennes Samedi 20 décembre, 15h00, 16h00 Ille-et-Vilaine

Le CiorBalkan Orkestra, collectif de musiciens amateurs et professionnels, vous concocte un très joli mélange métissé : musique klezmer, thèmes bulgares, chant de Turquie, Cocek de Serbie, quelques…

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T16:30:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/spectacle/musique-des-balkans-et-danse-par-le-ciorbalkan-orkestra

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine