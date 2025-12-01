Musique & Dessin sur sable La Petite Sirène Saumur

Musique & Dessin sur sable La Petite Sirène Saumur dimanche 14 décembre 2025.

Musique & Dessin sur sable La Petite Sirène

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 16:55:00

Date(s) :

2025-12-14

Alors qu’elle vit au fond de la mer, la petite sirène tombe aveuglement amoureuse d’un prince pour lequel elle va renoncer à tout ce qu’elle a de plus cher et devenir une femme.

La désillusion sera grande car l’amour du prince ne sera pas celui attendu et la petite sirène ne pouvant rejoindre le monde sous-marin rejoindra le monde céleste. C’est cette histoire universellement connue que racontent ici Armelle Gouget et les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire tandis que, entre les mains de Katerina Barsukova, chaque poignée de sable prend vie en quelques gestes gracieux. Portés par la partition de Peer Gynt, dessins éphémères, musique et récit se répondent en parfaite harmonie. Un spectacle tendre et touchant pour faire découvrir la musique symphonique aux plus petits !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 14 décembre 2025 de 16h à 16h55. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

While living at the bottom of the sea, the Little Mermaid falls blindly in love with a prince, for whom she will give up everything she holds dear and become a woman.

German :

Während sie auf dem Meeresgrund lebt, verliebt sich die kleine Meerjungfrau blindlings in einen Prinzen, für den sie alles aufgibt, was ihr lieb und teuer ist, und zur Frau wird.

Italiano :

Mentre vive in fondo al mare, la Sirenetta si innamora ciecamente di un principe, per il quale rinuncerà a tutto ciò che le è caro e diventerà una donna.

Espanol :

Mientras vive en el fondo del mar, la Sirenita se enamora ciegamente de un príncipe, por el que renunciará a todo lo que aprecia y se convertirá en mujer.

L’événement Musique & Dessin sur sable La Petite Sirène Saumur a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME