Musique Dimanche séance de partage de musique – route de Corgenay Neuvy, 18 mai 2025 09:00, Neuvy.

Allier

Musique Dimanche séance de partage de musique route de Corgenay Corgenay Neuvy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 12:00:00

Date(s) :

2025-05-18

La Jimbr’tée vous invite à une séance de musique ouverte à toutes et tous à la Grange de Corgenay. Partage du répertoire Centre France et d’ailleurs, dans une ambiance conviviale, quel que soit votre niveau ou votre instrument.

.

route de Corgenay Corgenay

Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

English :

La Jimbr?tée invites you to a music session open to all at the Grange de Corgenay. Sharing the repertoire of Centre France and beyond, in a friendly atmosphere, whatever your level or instrument.

German :

La Jimbr?tée lädt Sie zu einer für alle offenen Musikstunde in der Grange de Corgenay ein. In einer freundlichen Atmosphäre wird das Repertoire von Centre France und anderen Ländern geteilt, unabhängig von Ihrem Niveau oder Ihrem Instrument.

Italiano :

La Jimbrée vi invita a una sessione di musica aperta a tutti presso la Grange de Corgenay. Condividete il repertorio del Centro Francia e non solo, in un’atmosfera amichevole, qualunque sia il vostro livello o il vostro strumento.

Espanol :

La Jimbr?tée le invita a una sesión de música abierta a todos en la Grange de Corgenay. Comparta el repertorio del Centro de Francia y de otros lugares, en un ambiente amistoso, sea cual sea su nivel o instrumento.

L’événement Musique Dimanche séance de partage de musique Neuvy a été mis à jour le 2025-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région