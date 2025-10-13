Musique du monde El infinito y un amor Théâtre Comoedia Marmande

Musique du monde El infinito y un amor

Musique du monde El infinito y un amor Théâtre Comoedia Marmande samedi 25 avril 2026.

Musique du monde El infinito y un amor

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

El infinito y un amor de Cuarteto Tafi à découvrir au Théâtre Comoedia
El infinito y un amor de Cuarteto Tafi à découvrir au Théâtre Comoedia.
Tout public.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

English : Musique du monde El infinito y un amor

El infinito y un amor by Cuarteto Tafi at Théâtre Comoedia

German : Musique du monde El infinito y un amor

El infinito y un amor von Cuarteto Tafi im Comoedia-Theater zu entdecken

Italiano :

El infinito y un amor del Cuarteto Tafi al Théâtre Comoedia

Espanol : Musique du monde El infinito y un amor

El infinito y un amor del Cuarteto Tafi en el Teatro Comoedia

L’événement Musique du monde El infinito y un amor Marmande a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Val de Garonne