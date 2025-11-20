Musique du monde Orange Blossom Centre Culturel Aragon Oyonnax

Musique du monde Orange Blossom

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 18 – 18 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Spells From the Drunken Sirens

.

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr

English :

Spells From the Drunken Sirens

German :

Spells From the Drunken Sirens

Italiano :

Incantesimi delle sirene ubriache

Espanol :

Hechizos de las sirenas borrachas

L’événement Musique du monde Orange Blossom Oyonnax a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme du Haut-Bugey