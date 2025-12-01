Musique du monde Sortie de résidence d’Ismaïl Mesbahi Fêtes de fin d’année Impasse du Théâtre Yssingeaux
Musique du monde Sortie de résidence d’Ismaïl Mesbahi Fêtes de fin d’année
Impasse du Théâtre Au Théâtre Municipal Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-10 19:30:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Avec Sphère, Ismaïl Mesbahi mêle percussions circulaires, rythmes ancestraux et boucles électroniques dans un voyage sonore immersif.
Impasse du Théâtre Au Théâtre Municipal Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30
English :
With Sphère, Ismaïl Mesbahi blends circular percussion, ancestral rhythms and electronic loops in an immersive sonic journey.
German :
In Sphère vermischt Ismaïl Mesbahi kreisförmige Perkussion, uralte Rhythmen und elektronische Loops zu einer immersiven Klangreise.
Italiano :
Con Sphère, Ismaïl Mesbahi fonde percussioni circolari, ritmi ancestrali e loop elettronici in un viaggio sonoro coinvolgente.
Espanol :
Con Sphère, Ismaïl Mesbahi mezcla percusión circular, ritmos ancestrales y bucles electrónicos en un viaje sonoro envolvente.
