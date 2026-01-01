Musique en Bib’ Agnès Obel Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Thue et Mue
Musique en Bib' Agnès Obel Place des Canadiens Bretteville L'Orgueilleuse Thue et Mue vendredi 16 janvier 2026.
Début : 2026-01-16 17:30:00
fin : 2026-01-16 18:30:00
2026-01-16
Musique en Bib’ ce sont des projections de concerts grâce à l’offre de la Philharmonie à la demande, une ressource de la Boîte numérique.
Venez assister à la projection du concert d’Agnès Obel enregistré à Paris en 2022, pour son 3ème album Citizen of Glass .
Artiste danoise, Agnès Obel est à la fois autrice, compositrice, pianiste et interprète. .
Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Le Studio Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 47 07 culture@thueetmue.fr
English : Musique en Bib’ Agnès Obel
Musique en Bib’ offers concert screenings thanks to the Philharmonie’s on-demand service, a resource of the Boîte numérique.
Join us for a screening of Agnès Obel’s concert recorded in Paris in 2022, for her 3rd album Citizen of Glass .
