Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris jeudi 23 octobre 2025.

Le cycle Musique en bibliothèque se poursuit cette année toujours avec l’association Par ici la Scène avec programmation et interprètes qui vous seront communiqués très prochainement.

jeudi 23 octobre à 18h

salle bleue

sur inscription

Le jeudi 23 octobre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/