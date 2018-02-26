Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

La 20e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose en première partie de spectacle un récital avec la violoncelliste Yuno AMBO et en seconde partie un récital avec la pianiste Chihiro WATANABE avec des œuvres de J.S. Bach, Beethoven, Rachmaninov et Prokofiev.

jeudi 26 février à 18h

salle bleue

sur inscription

Le jeudi 26 février 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



