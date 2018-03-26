Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

La 21e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose un concert dont la programmation vous sera communiquée très prochainement.

jeudi 26 mars à 18h

salle bleue

sur inscription

Le jeudi 26 mars 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



