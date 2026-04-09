Neuville-sur-Touques

Musique en Campagne Concert de jeunes musiciens

Grange de la Jaunière Neuville-sur-Touques Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09 17:15:00

Date(s) :

2026-08-09

Concert présenté et interprété par de jeunes musiciens à Neuville-sur-Touques après une session de préparation dans la grange de la Jaunière.

> Libre participation

> Fléché à partir de l’église .

Grange de la Jaunière Neuville-sur-Touques 61120 Orne Normandie +33 6 08 45 00 67 kammerer.harpe@gmail.com

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English : Musique en Campagne Concert de jeunes musiciens

L’événement Musique en Campagne Concert de jeunes musiciens Neuville-sur-Touques a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault