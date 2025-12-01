Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Musique en déambulation! All I want is Christmas Grande Rue Valence

Musique en déambulation! All I want is Christmas Grande Rue Valence samedi 20 décembre 2025.

Musique en déambulation! All I want is Christmas

Grande Rue Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :
2025-12-20

Musique en déambulation.
  .

Grande Rue Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 

English :

Music on the move.

German :

Musik auf Wanderschaft.

Italiano :

Musica in movimento.

Espanol :

Música en movimiento.

L’événement Musique en déambulation! All I want is Christmas Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme