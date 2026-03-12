Musique en Eure-et-Loir

La Gaudaine Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

14ème édition du Festival Musique en Eure-et-Loir.

En l’église de La Gaudaine Bach par Pierre Fouchenneret.

BACH, Sonates & Partitas.

Après nous avoir déjà subjugués en 2021, ce génie incontesté du violon revient au festival pour compléter cet immense corpus !

14ème édition du Festival Musique en Eure-et-Loir.

BACH • PIERRE FOUCHENNERET

ACTE 2 • Sonates & Partitas

Aborder les Sonates et Partitas de Bach pour violon seul constitue un défi et un accomplissement pour un violoniste ainsi qu’un évènement culturel précieux pour les mélomanes, connaisseurs ou néophytes. Pierre Fouchenneret est un artiste aguerri depuis de longues années à ces monuments inégalés du répertoire classique. Son style, à la fois sobre et noble, ciselé du plus beau lyrisme, met particulièrement en valeur l’architecture riche et lumineuse de ces œuvres, trésors d’inventivité, où le violon acquiert le statut d’un instrument polyphonique se suffisant pleinement à lui-même.

Un régal pour les oreilles dans un lieu sublime ! 15 .

La Gaudaine 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 11 94 32 musiqueeneureetloir@hotmail.com

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English :

14th edition of the Festival Musique en Eure-et-Loir.

In the church of La Gaudaine: Bach by Pierre Fouchenneret.

BACH, Sonatas & Partitas.

Having already captivated us in 2021, this undisputed violin genius returns to the festival to complete this immense corpus!

L’événement Musique en Eure-et-Loir La Gaudaine a été mis à jour le 2026-03-12 par OTs DU PERCHE