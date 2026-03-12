Musique en Eure et Loir L’essence du Romantisme

Vichères Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

14e édition de Musique en Eure & Loir. L’essence du Romantisme.

Quentin Gaillard, baryton Sachiko Segawa, violon/Laure Colladant, piano-forte.

De Bach à Schubert, ce programme trace le fil sensible du romantisme naissant.

Concert classique.

Quentin Gaillard, baryton/Sachiko Segawa, violon Laure Colladant, piano-forte.

BACH, Motets

BEETHOVEN, Sonate nº1 pour violon et piano

MENDELSSHON, Les plus beaux Lieder

SCHUBERT, 3ème sonatine pour violon et piano.

De Bach à Schubert, ce programme trace le fil sensible du romantisme naissant. Les motets de Bach ouvrent l’espace, la sonate de Beethoven fait naître la tension expressive, tandis que les lieder de Mendelssohn et de Schubert déploient l’art du chant intérieur, du voyage intime et du rêve.

Porté par un baryton à la voix envoûtante et au phrasé d’une grande clarté, une violoniste japonaise à l’imagination débordante, et par Laure Colladant, pilier du festival et magnifique ambassadrice du pianoforte, ce concert met en lumière une lecture d’une rare beauté… 15 .

Vichères 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 11 94 32 musiqueeneureetloir@hotmail.com

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English :

14th edition of Musique en Eure & Loir. The essence of Romanticism.

Quentin Gaillard, baritone Sachiko Segawa, violin/Laure Colladant, fortepiano.

From Bach to Schubert, this program traces the sensitive thread of nascent Romanticism.

L’événement Musique en Eure et Loir L’essence du Romantisme Vichères a été mis à jour le 2026-03-12 par OTs DU PERCHE