Musique en famille #1 Conservatoire des Andelys Les Andelys

Musique en famille #1

Conservatoire des Andelys 8 boulevard Nehou Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Répéter ensemble, jouer ensemble, s’écouter mutuellement permet de partager un beau moment musical en famille .

Conservatoire des Andelys 8 boulevard Nehou Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Musique en famille #1

L’événement Musique en famille #1 Les Andelys a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération