Musique en famille #2 Espace Philippe-Auguste Vernon

Musique en famille #2

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-03-14 17:30:00

2026-03-14

Venez découvrir un moment musical unique placé sous le signe du partage et de la complicité ! Le concert des familles de musiciens réunit sur scène parents, enfants, frères, et sœurs, tous unis par le plaisir de faire de la musique ensemble. .

