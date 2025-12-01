Musique en famille #2 Espace Philippe-Auguste Vernon
Musique en famille #2 Espace Philippe-Auguste Vernon samedi 14 mars 2026.
Musique en famille #2
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-03-14 17:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Venez découvrir un moment musical unique placé sous le signe du partage et de la complicité ! Le concert des familles de musiciens réunit sur scène parents, enfants, frères, et sœurs, tous unis par le plaisir de faire de la musique ensemble. .
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
