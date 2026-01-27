Musique en famille Maison des Arts Allonnes
Musique en famille Maison des Arts Allonnes samedi 14 février 2026.
Musique en famille
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Dans le cadre de l’audition des élèves de l’école municipale de musique
Des groupes constitués de musiciens de la même famille se produiront dans le cadre de l’audition des élèves de l’école municipale de musique. .
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00
English :
As part of the audition for students of the municipal music school
L’événement Musique en famille Allonnes a été mis à jour le 2026-01-27 par CDT72