Musique en famille Maison des Arts Allonnes

Musique en famille

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Dans le cadre de l’audition des élèves de l’école municipale de musique

Des groupes constitués de musiciens de la même famille se produiront dans le cadre de l’audition des élèves de l’école municipale de musique. .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the audition for students of the municipal music school

L’événement Musique en famille Allonnes a été mis à jour le 2026-01-27 par CDT72