Musique en famille Place culturelle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre

Informations pratiques

Saint-Laurent-sur-Gorre

Musique en famille

Place culturelle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:15:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-07 2026-10-28 2026-11-04

Chères fratries, jusqu’à 12 ans, venez découvrir et faire de la musique sous l’œil bienveillant de Salim Menad qui vous guidera. .

Place culturelle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 33 00 75 enfance@ouestlimousin.com

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English : Musique en famille

L’événement Musique en famille Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Ouest Limousin