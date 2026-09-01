Musique en famille Place culturelle Desoubdanes Saint-Laurent-sur-Gorre
mercredi 23 septembre 2026 · Place culturelle Desoubdanes · Saint-Laurent-sur-Gorre
Informations pratiques
Saint-Laurent-sur-Gorre
Musique en famille
Place culturelle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:15:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-07 2026-10-28 2026-11-04
Chères fratries, jusqu’à 12 ans, venez découvrir et faire de la musique sous l’œil bienveillant de Salim Menad qui vous guidera. .
Place culturelle Desoubdanes 6 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 33 00 75 enfance@ouestlimousin.com
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English : Musique en famille
L’événement Musique en famille Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Ouest Limousin
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