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Musique en Fête Parc de l’espace culturel Bouclans

Musique en Fête Parc de l’espace culturel Bouclans samedi 13 juin 2026.

Lieu : Parc de l'espace culturel

Adresse : 11 Rue Jean Lallemand

Ville : 25360 Bouclans

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bouclans

Musique en Fête

Parc de l’espace culturel 11 Rue Jean Lallemand Bouclans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Venez partager une soirée Musique en fête à Bouclans le samedi 13 juin à partir de 19 h, grillades et animation par Lydie Mougin, chanteuse.

Entrée gratuite
Assiette saucisse-merguez frites 7 €
Buvette sur place   .

Parc de l’espace culturel 11 Rue Jean Lallemand Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musique en Fête

L’événement Musique en Fête Bouclans a été mis à jour le 2026-05-07 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

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