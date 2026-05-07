Musique en Fête Parc de l’espace culturel Bouclans
Musique en Fête Parc de l’espace culturel Bouclans samedi 13 juin 2026.
Bouclans
Musique en Fête
Parc de l’espace culturel 11 Rue Jean Lallemand Bouclans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez partager une soirée Musique en fête à Bouclans le samedi 13 juin à partir de 19 h, grillades et animation par Lydie Mougin, chanteuse.
Entrée gratuite
Assiette saucisse-merguez frites 7 €
Buvette sur place .
Parc de l’espace culturel 11 Rue Jean Lallemand Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musique en Fête
L’événement Musique en Fête Bouclans a été mis à jour le 2026-05-07 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS