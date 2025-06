Musique en Fête – Mios 20 juin 2025 19:00

Gironde

Musique en Fête Jardin de la Mairie Mios Gironde

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 23:30:00

2025-06-20

Musique en fête est de retour Vendredi 20 juin pour une belle soirée en centre-ville

Débutez la soirée en douceur par un concert devant la mairie avec :

A 19h Concert de l’orchestre Les Salles’Mioch de Music En L’Eyre

Puis Concert avec le groupe SEEDS ((blues, rythmes et folk) vibrant mélange de blues, de rythmes créoles, et de couleurs harmoniques folk. Un son frais et une énergie contagieuse.

Poursuivez cette soirée à la prairie, allée Val de San Vicente, transformée pour l’occasion en grande piste de danse à ciel ouvert

Dès 21h concert ensoleillé de Booboozzz All Stars (reggae) et ses nouvelles reprises aux sonorités jamaïcaines, mélangeant poésie, mélancolie et chaleur d’été.

Sur place, retrouvez un espace BUVETTE & RESTAURATION assurée par le Comité des Fêtes de Mios, l’Amicale des Sapeurs-pompiers et l’Elan Miossais

Evènement gratuit .

Jardin de la Mairie

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 66 21

