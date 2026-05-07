MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE MISTRAL Sainte-Colombe-sur-l’Hers
MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE MISTRAL Sainte-Colombe-sur-l’Hers dimanche 2 août 2026.
Sainte-Colombe-sur-l’Hers
MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE MISTRAL
Sainte-Colombe-sur-l’Hers Aude
Tarif : 12 – 12 – EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Musique en Kercorb Festival de musique classique
A 17h dans l’église , à découvrir
– Ensemble MISTRAL (Trio et Quintet avec Piano Arensky et Chostakovitch.
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Sainte-Colombe-sur-l’Hers 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 32 17 resaconcertmek@outlook.fr
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English :
Musique en Kercorb Classical music festival
At 5pm in the church, discover
– Ensemble MISTRAL (Trio and Quintet with Piano Arensky and Shostakovich.
L’événement MUSIQUE EN KERCORB ENSEMBLE MISTRAL Sainte-Colombe-sur-l’Hers a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises