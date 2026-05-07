Rivel

MUSIQUE EN KERCORB QUATUOR VENT D’EST

Rivel Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Musique en Kercorb Festival de musique classique

A 17h, dans l’église, à découvrir

– Quatuor VENT D’EST (Quatuor à Vent flûte, hautbois, clarinette et basson -Tchaïkovski et Korsakov).

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Rivel 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 32 17 resaconcertmek@outlook.fr

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English :

Musique en Kercorb Classical music festival

At 5pm, in the church, discover

– Quatuor VENT D’EST (Wind quartet: flute, oboe, clarinet and bassoon Chaikovsky and Korsakov).

L’événement MUSIQUE EN KERCORB QUATUOR VENT D’EST Rivel a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 Arts Vivants