Musique en la demeure Le Clos Saint-Jean – Montreuil-Bellay, 27 juin 2025 07:00, Montreuil-Bellay.

Maine-et-Loire

Musique en la demeure Le Clos Saint-Jean Rue Victor Hugo, entrée face au numéro 165 Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

L’association d’Azur et d’Or vous propose ses 4èmes rencontres musicales Musique en la Demeure grâce à l’accueil bienveillant de 5 propriétaires de belles demeures montreuillaises.

La compagnie Bernadette Bousse présente Valérie Souchard dans Lâche moi .

Cabaret tendre et irrévérencieux , dans ce spectacle, il sera question de fêter Noël sans y être obligé, de se souvenir de ses amants sans se tromper, d’aimer sans souffrir, de migrer sans mourir, de lâcher la main pour grandir, de se garer sans être moquée… entre autres réflexions et indignations variées !

Le répertoire est composé des textes d’Anne Sylvestre, Patrick Dewaere, Clarika, Barbara, Richard Desjardins, Pascal Mary, Juliette…

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 27 juin 2025

Ouverture le vendredi de 18h à 19h30. .

Rue Victor Hugo, entrée face au numéro 165

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 10 12 76 dazuretdor49@gmail.com

English :

The Azur et d?Or association presents its 4th « Musique en la Demeure » musical encounters, thanks to the kind hospitality of 5 owners of fine Montreuil residences.

German :

Der Verein d’Azur et d’Or veranstaltet seine 4. musikalischen Begegnungen « Musique en la Demeure » dank der wohlwollenden Aufnahme von 5 Eigentümern schöner Häuser in Montreuillais.

Italiano :

L’associazione Azur et d’Or propone la quarta edizione degli incontri musicali « Musique en la Demeure », grazie alla gentile ospitalità di 5 proprietari di belle residenze di Montreuil.

Espanol :

La asociación Azur et d’Or le propone su 4º encuentro musical « Musique en la Demeure », gracias a la amable hospitalidad de 5 propietarios de bellas residencias de Montreuil.

