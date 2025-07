Musique en la Vallée /Concert du duo Sostenuto Chilhac

Musique en la Vallée /Concert du duo Sostenuto Chilhac mercredi 23 juillet 2025.

Musique en la Vallée /Concert du duo Sostenuto

Chilhac Haute-Loire

Début : 2025-07-23 20:30:00

fin : 2025-07-23 22:30:00

2025-07-23

Concert du Duo Sostenuto flûte et guitare. Soirée Sans-Souci Musique à la Cour de Frédéric le Grand. Bach, Quantz et leurs contemporains. Concert organisé par « En vacances à Chilhac ».

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@music-valley.org

English :

Concert by Duo Sostenuto flute and guitar. Soirée Sans-Souci Music at the Court of Frederick the Great. Bach, Quantz and their contemporaries. Concert organized by « En vacances à Chilhac ».

German :

Konzert des Duo Sostenuto Flöte und Gitarre. Sans-Souci-Abend Musik am Hof von Friedrich dem Großen. Bach, Quantz und ihre Zeitgenossen. Konzert organisiert von « En vacances à Chilhac ».

Italiano :

Concerto del Duo Sostenuto flauto e chitarra. Soirée Sans-Souci La musica alla corte di Federico il Grande. Bach, Quantz e i loro contemporanei. Concerto organizzato da « En vacances à Chilhac ».

Espanol :

Concierto del Dúo Sostenuto de flauta y guitarra. Soirée Sans-Souci La música en la corte de Federico el Grande. Bach, Quantz y sus contemporáneos. Concierto organizado por « En vacances à Chilhac ».

