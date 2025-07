Musique en Madiran À l’église Madiran

Début : 2025-07-26 20:00:00

Festival de musique au cœur du vignoble madiranais.

20h Lucile Chaubard (Récital de Violoncelle Solo)

Concert suivi d’une dégustation sur le parvis de l’église.

Lucile Chaubard intègre le Conservatoire National de Région de Toulouse et y obtient ses prix en musique de chambre et violoncelle. Diplomée de la Guidhall School of Music and Drama of London et lauréate du concours de violoncelle Germans Claret à Barcelone, elle continue ses études à la Musikhochshule de Würzburg, puis son intérêt particulier pour le violoncelle baroque l’amènera à se former ensuite à l’Universität Der Künste de Berlin.

Au-delà d‘une longue expérience d’orchestre au sein du Göttinger Symphonie Orchester et de chambriste, et elle s’est produite régulièrement comme soliste en France, Allemagne et Autriche sous la direction du chef d‘orchestre Johannes Moesus.

La rencontre avec le pianiste et improvisateur Pierre Mancinelli l’a amenée à participer à plusieurs créations de musique de film et à se produire dans le cadre des Concerts de Poche à Paris, aux festivals de film de Compiègne et Tours.

Au programme de ce concert La première suite de Jean- Sebastien BACH, La sonate de Kodaly ainsi que des oeuvres sur des thèmes populaires.

À l’église MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 57 69 09 musiqueenmadiran@wanadoo.fr

English :

Music festival in the heart of the Madiran vineyards.

8pm: Lucile Chaubard (Solo Cello Recital)

Concert followed by a wine tasting in front of the church.

Lucile Chaubard studied at the Conservatoire National de Région de Toulouse, where she won prizes in chamber music and cello. A graduate of the Guidhall School of Music and Drama of London and winner of the Germans Claret cello competition in Barcelona, she continued her studies at the Musikhochshule in Würzburg, where her particular interest in Baroque cello led her to the Universität Der Künste in Berlin.

In addition to extensive orchestral experience with the Göttinger Symphonie Orchester and as a chamber musician, she has performed regularly as a soloist in France, Germany and Austria under the baton of conductor Johannes Moesus.

Her encounter with pianist and improviser Pierre Mancinelli led to her participation in several film music creations, and to appearances at the « Concerts de Poche » in Paris, and at the Compiègne and Tours film festivals.

On the program for this concert: Jean-Sebastien Bach’s first suite, Kodaly’s sonata and works on popular themes.

German :

Musikfestival im Herzen der Weinberge von Madiranais.

20 Uhr: Lucile Chaubard (Cello Solo Recital)

Konzert mit anschließender Weinprobe auf dem Vorplatz der Kirche.

Lucile Chaubard studierte am Conservatoire National de Région de Toulouse und erhielt dort ihre Preise in Kammermusik und Cello. Nach ihrem Abschluss an der Guidhall School of Music and Drama in London und dem Gewinn des Germans Claret Cello-Wettbewerbs in Barcelona setzte sie ihr Studium an der Musikhochschule Würzburg fort. Ihr besonderes Interesse für das Barockcello führte sie schließlich an die Universität der Künste in Berlin.

Neben ihrer langjährigen Orchestererfahrung im Göttinger Symphonie Orchester und als Kammermusikerin trat sie regelmäßig als Solistin in Frankreich, Deutschland und Österreich unter der Leitung des Dirigenten Johannes Moesus auf.

Die Begegnung mit dem Pianisten und Improvisator Pierre Mancinelli brachte sie dazu, an mehreren Uraufführungen von Filmmusik mitzuwirken und im Rahmen der « Concerts de Poche » in Paris, bei den Filmfestivals von Compiègne und Tours aufzutreten.

Auf dem Programm dieses Konzerts stehen die erste Suite von Jean-Sebastien BACH, die Sonate von Kodaly sowie Werke über populäre Themen.

Italiano :

Festival musicale nel cuore dei vigneti di Madiran.

ore 20.00: Lucile Chaubard (concerto per violoncello solo)

Concerto seguito da una degustazione di vini davanti alla chiesa.

Lucile Chaubard ha studiato al Conservatoire National de Région de Toulouse, dove ha vinto premi in musica da camera e violoncello. Diplomata alla Guidhall School of Music and Drama di Londra e vincitrice del concorso di violoncello Germans Claret di Barcellona, ha proseguito gli studi alla Musikhochshule di Würzburg, prima che il suo particolare interesse per il violoncello barocco la portasse a studiare alla Universität Der Künste di Berlino.

Oltre a una vasta esperienza orchestrale con la Göttinger Symphonie Orchester e come musicista da camera, si è esibita regolarmente come solista in Francia, Germania e Austria sotto la direzione di Johannes Moesus.

L’incontro con il pianista e improvvisatore Pierre Mancinelli l’ha portata a partecipare a diverse creazioni di musica da film e a esibirsi nell’ambito dei « Concerts de Poche » a Parigi e dei festival cinematografici di Compiègne e Tours.

Il programma di questo concerto comprende la Prima Suite di Jean-Sebastien Bach, la Sonata di Kodaly e opere su temi popolari.

Espanol :

Festival de música en el corazón de los viñedos de Madiran.

20:00 h: Lucile Chaubard (recital de violonchelo solo)

Concierto seguido de una degustación de vinos delante de la iglesia.

Lucile Chaubard estudió en el Conservatorio Nacional de Región de Toulouse, donde ganó premios de música de cámara y violonchelo. Graduada por la Guidhall School of Music and Drama de Londres y ganadora del concurso de violonchelo Germans Claret de Barcelona, continuó sus estudios en la Musikhochshule de Würzburg, antes de que su particular interés por el violonchelo barroco la llevara a estudiar en la Universität Der Künste de Berlín.

Además de una amplia experiencia orquestal con la Göttinger Symphonie Orchester y como músico de cámara, ha actuado regularmente como solista en Francia, Alemania y Austria bajo la batuta del director Johannes Moesus.

Un encuentro con el pianista e improvisador Pierre Mancinelli la llevó a participar en varias creaciones de música de cine y a actuar en los « Concerts de Poche » de París y en los festivales de cine de Compiègne y Tours.

El programa de este concierto incluye la Primera Suite de Jean-Sebastien Bach, la Sonata de Kodaly y obras sobre temas populares.

