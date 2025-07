Musique en Madiran À l’église Madiran

Musique en Madiran À l’église Madiran samedi 2 août 2025.

Musique en Madiran

À l’église MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Festival de musique au cœur du vignoble madiranais.

Diana Cooper (Récital de piano)

Concert suivi d’une dégustation sur le parvis de l’église.

Née en 1997, Diana Cooper commence le piano au conservatoire de Tarbes avec Jean-Paul Cristille, qui joue un rôle clé dans sa formation. À 9 ans, elle donne son premier récital, puis se produit à 14 ans en soliste dans le Concerto n°21 de Mozart, en France et en Espagne.

À 16 ans, elle est admise à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où elle étudie avec Jean-François Heisser et Marie-Josèphe Jude, obtenant un master. Elle poursuit ensuite son parcours à l’École Normale de Musique de Paris.

En 2022, elle rejoint l’Académie Philippe Jaroussky sous la direction de Cédric Tiberghien, tout en intégrant le troisième cycle supérieur Artist Diploma du CNSM.

Elle est ensuite admise au Royal College of Music de Londres pour un deuxième Artist Diploma .

Diana remporte plusieurs prix internationaux, dont le 1er Grand Prix du concours Flame à 12 ans, le Concours Chopin de Brest, et plus récemment le 1er Prix à Poznań (Pologne) et à Vigo (Espagne).

Elle se produit dans de nombreux festivals et salles renommés Nohant, Bagatelle, Menton, La Roque-d’Anthéron, ainsi qu’à la Salle Cortot.

En mai dernier, elle a été sélectionnée pour les éliminatoires du prestigieux Concours Chopin de Varsovie

Le programme de ce concert sera entièrement consacré à Chopin.

À l’église MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 57 69 09 musiqueenmadiran@wanadoo.fr

English :

Music festival in the heart of the Madiran vineyards.

Diana Cooper (Piano recital)

Concert followed by a tasting in front of the church.

Born in 1997, Diana Cooper began playing the piano at the Tarbes Conservatoire with Jean-Paul Cristille, who played a key role in her training. At the age of 9, she gave her first recital, then at 14 performed as soloist in Mozart?s Concerto n°21, in France and Spain.

At 16, she was unanimously admitted to the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, where she studied with Jean-François Heisser and Marie-Josèphe Jude, obtaining a master?s degree. She then continued her studies at the École Normale de Musique de Paris.

In 2022, she joined the Académie Philippe Jaroussky under the direction of Cédric Tiberghien, while studying for the CNSM?s Artist Diploma.

She was then admitted to the Royal College of Music in London for a second Artist Diploma.

Diana has won several international prizes, including 1st Grand Prix at the Flame Competition at the age of 12, the Chopin Competition in Brest, and more recently 1st Prize in Pozna? (Poland) and Vigo (Spain).

She performs at many renowned festivals and venues: Nohant, Bagatelle, Menton, La Roque-d?Anthéron, as well as Salle Cortot.

Last May, she was selected for the preliminary round of the prestigious Warsaw Chopin Competition

The program for this concert is entirely devoted to Chopin.

German :

Musikfestival im Herzen der Weinberge von Madiranais.

Diana Cooper (Klavierabend)

Konzert mit anschließender Weinprobe auf dem Vorplatz der Kirche.

Diana Cooper wurde 1997 geboren und begann am Konservatorium von Tarbes mit dem Klavierspiel bei Jean-Paul Cristille, der eine Schlüsselrolle in ihrer Ausbildung spielte. Mit 9 Jahren gab sie ihr erstes Recital, mit 14 Jahren trat sie als Solistin in Mozarts Konzert Nr. 21 in Frankreich und Spanien auf.

Mit 16 Jahren wurde sie einstimmig in das Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris aufgenommen, wo sie bei Jean-François Heisser und Marie-Josèphe Jude studierte und einen Master-Abschluss erhielt. Anschließend setzte sie ihre Ausbildung an der École Normale de Musique de Paris fort.

Im Jahr 2022 trat sie der Académie Philippe Jaroussky unter der Leitung von Cédric Tiberghien bei und absolvierte den dritten Zyklus des CNSM, das Artist Diploma.

Anschließend wurde sie für ein zweites Artist Diploma am Royal College of Music in London aufgenommen.

Diana gewann mehrere internationale Preise, darunter den ersten Grand Prix beim Flame-Wettbewerb mit 12 Jahren, den Chopin-Wettbewerb in Brest und kürzlich den ersten Preis in Pozna? (Polen) und Vigo (Spanien).

Sie trat bei zahlreichen Festivals und in renommierten Konzertsälen auf: Nohant, Bagatelle, Menton, La Roque-d’Anthéron und in der Salle Cortot.

Im Mai dieses Jahres wurde sie für die Vorrunde des renommierten Chopin-Wettbewerbs in Warschau ausgewählt

Das Programm dieses Konzerts wird ganz Chopin gewidmet sein.

Italiano :

Festival musicale nel cuore dei vigneti di Madiran.

Diana Cooper (recital di pianoforte)

Concerto seguito da una degustazione davanti alla chiesa.

Nata nel 1997, Diana Cooper ha iniziato a suonare il pianoforte al Conservatorio di Tarbes con Jean-Paul Cristille, che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione. A 9 anni ha tenuto il suo primo recital, poi a 14 si è esibita come solista nel Concerto n. 21 di Mozart, in Francia e in Spagna.

A 16 anni è stata ammessa all’unanimità al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, dove ha studiato con Jean-François Heisser e Marie-Josèphe Jude, ottenendo un master. Ha poi proseguito gli studi all’École Normale de Musique de Paris.

Nel 2022 è entrata a far parte dell’Académie Philippe Jaroussky sotto la direzione di Cédric Tiberghien, mentre studiava per il Diploma di Artista del CNSM.

È stata poi ammessa al Royal College of Music di Londra per un secondo Artist Diploma.

Diana ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il 1° Gran Premio al Concorso Flame all’età di 12 anni, il Concorso Chopin di Brest e, più recentemente, il 1° Premio a Pozna? (Polonia) e Vigo (Spagna).

Si è esibita in molti festival e luoghi rinomati, tra cui Nohant, Bagatelle, Mentone, La Roque-d’Anthéron e la Salle Cortot.

Lo scorso maggio è stata selezionata per le eliminatorie del prestigioso Concorso Chopin di Varsavia

Il programma di questo concerto sarà interamente dedicato a Chopin.

Espanol :

Festival de música en el corazón de los viñedos de Madiran.

Diana Cooper (recital de piano)

Concierto seguido de una degustación frente a la iglesia.

Nacida en 1997, Diana Cooper comenzó a tocar el piano en el Conservatorio de Tarbes con Jean-Paul Cristille, que desempeñó un papel fundamental en su formación. A los 9 años dio su primer recital, y a los 14 actuó como solista en el Concierto nº 21 de Mozart en Francia y España.

A los 16 años fue admitida por unanimidad en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, donde estudió con Jean-François Heisser y Marie-Josèphe Jude, obteniendo un máster. Posteriormente continuó sus estudios en la École Normale de Musique de París.

En 2022, ingresó en la Académie Philippe Jaroussky bajo la dirección de Cédric Tiberghien, mientras estudiaba para obtener el Diploma de Artista del CNSM.

Posteriormente fue admitida en el Royal College of Music de Londres para obtener un segundo Artist Diploma.

Diana ha ganado numerosos premios internacionales, entre ellos el 1er Gran Premio en el Concurso Flame a los 12 años, el Concurso Chopin de Brest y, más recientemente, el 1er Premio en Poznan (Polonia) y Vigo (España).

Ha actuado en numerosos festivales y salas de renombre, como Nohant, Bagatelle, Menton, La Roque-d’Anthéron y la Salle Cortot.

El pasado mes de mayo fue seleccionada para la fase preliminar del prestigioso Concurso Chopin de Varsovia

El programa de este concierto estará íntegramente dedicado a Chopin.

