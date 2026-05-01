Musique en mai-diathèques Espace culturel Bixintxo Briscous

Briscous

Musique en mai-diathèques

Espace culturel Bixintxo 119 chemin du Village Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Après deux albums studio joliment accueillis par le public et les médias, des centaines de concerts aux quatre coins de la France, en Europe et même outre-Atlantique, David Cairol est parti retrouver les racines de ses premières émotions musicales en Jamaïque… et quelque part un bout de son cœur.

Car c’est bel et bien le battement organique du Reggae qui l’amena un jour à griffonner un bout de papier et à s’armer d’une guitare, pour y poser sa voix singulière et ses premiers vers, ses coups de gueule et quelques jongleries verbales… .

Espace culturel Bixintxo 119 chemin du Village Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Musique en mai-diathèques

L’événement Musique en mai-diathèques Briscous a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque